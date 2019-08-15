Коректувальник обстрілу Маріуполя виходить на волю за "законом Савченко", - ВІДЕО

Колишній співробітник ДАІ, за допомогою наведення котрого 24 січня 2015 року бойовики "ДНР" обстріляли з "Градів" житловий квартал Маріуполя, в четвер, 15 серпня, вийде на волю завдяки "закону Савченко".

"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, коректувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі, сьогодні виходить на волю. Він відбував покарання за вироком [Приморського районного] суду [Маріуполя] від 18.06.2019, але, згідно з "законом Савченко", сьогодні виходить на волю", - написав Аброськін у Facebook.

Нагадаємо, що маріуполець Валерій Кірсанов, 1975 року народження, почав співпрацювати з "ДНР" у листопаді 2014 року, отримавши позивний "Даішник". Він передавав бойовикам інформацію про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Цю інформацію терористи використовували для артилерійських обстрілів.

24 січня 2015 року він коригував вогонь терористів. Бойовики планували обстріляти позиції ЗСУ, але через неточні координати ракети влучили в житловий мікрорайон "Східний" Лівобережного району Маріуполя.

У результаті загинули 30 людей, понад 100 отримали поранення.

Коректувальника визнали винним в участі в терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК) і в незаконному поводженні зі зброєю (ч.1 ст.263 КК).

Нагадаємо, закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання ("закон Савченко") набув чинності в грудні 2015 року.

20 червня 2017 року його скасували.