Коректувальник обстрілу Маріуполя виходить на волю за "законом Савченко", - ВІДЕО
"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, коректувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі, сьогодні виходить на волю. Він відбував покарання за вироком [Приморського районного] суду [Маріуполя] від 18.06.2019, але, згідно з "законом Савченко", сьогодні виходить на волю", - написав Аброськін у Facebook.
Нагадаємо, що маріуполець Валерій Кірсанов, 1975 року народження, почав співпрацювати з "ДНР" у листопаді 2014 року, отримавши позивний "Даішник". Він передавав бойовикам інформацію про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Цю інформацію терористи використовували для артилерійських обстрілів.
24 січня 2015 року він коригував вогонь терористів. Бойовики планували обстріляти позиції ЗСУ, але через неточні координати ракети влучили в житловий мікрорайон "Східний" Лівобережного району Маріуполя.
У результаті загинули 30 людей, понад 100 отримали поранення.
Коректувальника визнали винним в участі в терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК) і в незаконному поводженні зі зброєю (ч.1 ст.263 КК).
Нагадаємо, закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання ("закон Савченко") набув чинності в грудні 2015 року.
20 червня 2017 року його скасували.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн