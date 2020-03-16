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Коронавірус: Більшість авіакомпаній світу можуть збанкротувати до кінця травня

Аналітики вважають, що найбільші перевізники США, Китаю та Близького Сходу можуть пережити кризу завдяки підтримці держав або власників
Зазначається, що багато компаній авіакомпаній уже мають проблеми із виплатою боргів - резерви компаній швидко виснажуються через скасування рейсів.
Коронавірус: Більшість авіакомпаній світу можуть збанкротувати до кінця травня АН-225 Мрія. Фото: facebook.com/cctv

Пандемія коронавірусу та обмеження авіасполучення може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі до кінця травня, якщо влада і галузь не будуть вживати узгоджених кроків для уникнення цієї ситуації.

Про це заявила сіднейська консалтингова компанія "Авіаційний центр САРА", зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що багато компаній авіакомпаній уже мають проблеми із виплатою боргів - резерви компаній швидко виснажуються через скасування рейсів.

"Щоб уникнути катастрофи, необхідні скоординовані дії влади і галузі. В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, "засіяне" жертвами", - заявила компанія "Авіаційний центр САРА".

Аналітики вважають, що найбільші перевізники США, Китаю та Близького Сходу можуть пережити кризу завдяки підтримці держав або власників.

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16 03 2020 13:46
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