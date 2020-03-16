Коронавірус: Більшість авіакомпаній світу можуть збанкротувати до кінця травня
Пандемія коронавірусу та обмеження авіасполучення може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі до кінця травня, якщо влада і галузь не будуть вживати узгоджених кроків для уникнення цієї ситуації.
Про це заявила сіднейська консалтингова компанія "Авіаційний центр САРА", зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що багато компаній авіакомпаній уже мають проблеми із виплатою боргів - резерви компаній швидко виснажуються через скасування рейсів.
"Щоб уникнути катастрофи, необхідні скоординовані дії влади і галузі. В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, "засіяне" жертвами", - заявила компанія "Авіаційний центр САРА".
Аналітики вважають, що найбільші перевізники США, Китаю та Близького Сходу можуть пережити кризу завдяки підтримці держав або власників.
Нагадаємо, що в МАУ пояснили, чому ціни на квитки "злетіли" напередодні карантину
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?