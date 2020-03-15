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В МАУ пояснили, чому ціни на квитки "злетіли" напередодні карантину

"Система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо"
"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка".
В МАУ пояснили, чому ціни на квитки "злетіли" напередодні карантину Фото: РБК-Україна

У МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язано зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості - паніка.

Джерело:  роз'яснення авіакомпанії щодо  зростання цін авіаквитків на найближчі дати, повідомляє пресслужба МАУ, зазначає "Українська правда". 

Дослівно: "Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка".  

"Щодо вартості. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі". 

"Система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання".

"Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості". 

Деталі:  В авіакомпанії також перелічили причини зростання цін. 

Дослівно: "Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення.  Відповіді на низку риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію із зростанням цін -  Хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися - лише до 17 березня?Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати?". 

"Головне завдання авіакомпанії - підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу, авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити", - заявили в МАУ. 

Нагадаємо, що у МАУ назвали рейси, які скасують через коронавірус

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15 03 2020 16:36
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