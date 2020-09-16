Коронавірус в Україні: Степанов нагадав про групи ризику

"Я хотів би звернутися до людей з груп ризику. Більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це люди з груп ризику: старше 60 років, і, як правило, мають супутні захворювання"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав людей з груп ризику дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час щоденного брифінгу.

"Я хотів би звернутися до людей з груп ризику. Більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це люди з груп ризику: старше 60 років, і, як правило, мають супутні захворювання. Перш за все, це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, легень. Тому звертаюся до вас, хто має такі захворювання або старше 60 років, дотримуйтеся всіх рекомендацій МОЗ, обов’язково одягайте маску, дотримуйтеся дистанції", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що 16 вересня в Україні 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало.