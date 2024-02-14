Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Корпорація Mozilla скорочує штат на 5% – Bloomberg

14 лютого 2024, 12:49
Корпорація Mozilla скорочує штат на 5% – Bloomberg
Фото: firefoxik.ru
Компанія Mozilla Corp, розробник одного з популярних в світі Інтернет браузерів Firefox, скорочує 60 робочих місць після призначення нового генерального директора компанії.

Про це повідомляє американське інформагенство Bloomberg.

В Mozilla сказали, що цей крок стосується близько 5% її персоналу і скорочення стосуються в основному відділу з розробки продукту.

"Ми скорочуємо інвестиції в деякі сфери продуктів, щоб зосередитися на сферах, які, на нашу думку, мають найбільші шанси на успіх. Ми маємо намір змінити пріоритет ресурсів на такі продукти, як Firefox Mobile, де є значні можливості для зростання та створення кращої моделі для галузі", - написано в заяві корпорації.

Рішення компанії було оголошене через тиждень після того, як компанія призначила Лауру Чемберс своїм новим генеральним директором, яка раніше керувала Airbnb Inc. і eBay Inc..

Вона приєдналася до ради правління компанії Mozilla три роки тому.

Колишній гендиректор Mozilla Мітчелл Бейкер  пішов у відставку, щоб стати виконавчим головою компанії.

Востаннє Mozilla скоротила значну кількість робочих місць чотири роки тому в розпал пандемії COVID-19.

 
Mozillaскорочення

Останні матеріали

Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Північно-Балтійський регіон: приклад для НАТО. Інші європейські союзники мають наслідувати його – Мінна Аландер
Політика
Північно-Балтійський регіон: приклад для НАТО. Інші європейські союзники мають наслідувати його – Мінна Аландер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 12:21
Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер
Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 23:59
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Політика
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 16:36
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Політика
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 23:14
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється