Корпорація Mozilla скорочує штат на 5% – Bloomberg

Компанія Mozilla Corp, розробник одного з популярних в світі Інтернет браузерів Firefox, скорочує 60 робочих місць після призначення нового генерального директора компанії.

Про це повідомляє американське інформагенство Bloomberg.

В Mozilla сказали, що цей крок стосується близько 5% її персоналу і скорочення стосуються в основному відділу з розробки продукту.

"Ми скорочуємо інвестиції в деякі сфери продуктів, щоб зосередитися на сферах, які, на нашу думку, мають найбільші шанси на успіх. Ми маємо намір змінити пріоритет ресурсів на такі продукти, як Firefox Mobile, де є значні можливості для зростання та створення кращої моделі для галузі", - написано в заяві корпорації.

Рішення компанії було оголошене через тиждень після того, як компанія призначила Лауру Чемберс своїм новим генеральним директором, яка раніше керувала Airbnb Inc. і eBay Inc..

Вона приєдналася до ради правління компанії Mozilla три роки тому.

Колишній гендиректор Mozilla Мітчелл Бейкер пішов у відставку, щоб стати виконавчим головою компанії.

Востаннє Mozilla скоротила значну кількість робочих місць чотири роки тому в розпал пандемії COVID-19.