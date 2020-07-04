Кожен п'ятий малий бізнес може закритися через карантин - опитування ЕВА
18% компаній розглядають варіант закриття бізнесу, 77% - повідомляють про втрати до 75% від доходів, лише 4% можуть похвалитися збільшення прибутку компанії.
Про це свідчать результати експрес-опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед представників малого та мікробізнесу, повідомляє "Економічна правда".
"Серед опитаних 41% планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, а 26% власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі.
Доведеться зменшити кількість працівників 31% підприємств, тоді як 21% ще не визначилися, а 48% респондентів не планують жодних скорочень", - йдеться у повідомленні.
"За можливості, компанії намагаються адаптуватися та переорієнтуватися відповідно до ситуації. Звісно, що є у цій ситуації і бізнеси, яким пощастило наростити об’єми продажів та збільшити дохід від діяльності.
Наприклад, маленькі продуктові магазини, у яких зросла кількість відвідувачів через ті ж обмеження у пересування, які підштовхують людей обирати локальні торгові точки замість супермаркетів", - додали в ЄБА.
При цьому, 47% опитаних шукатимуть нові можливості для розвитку, якщо карантин продовжиться на невизначений період, 22% опитаних будуть змушені закрити бізнес.
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