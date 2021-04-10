Козлова стартує в кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллсі Переможниця українсько-німецького протистояння зустрінеться у фіналі відбору з кращою тенісисткою пари Ясмін Паоліні (Італія) - Наталя Віхлянцева (Росія)

Українка Катерина Козлова в понеділок, 4 жовтня, почне боротьбу за вихід до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) BNP Paribas Open - WTA1000 в Індіан-Веллсі (США) з призовим фондом понад $8,761 млн.

Фото: Укрінформ

У першому колі кваліфікації посіяна під 15-м номером Козлова зіграє з Тетяною Марією з Німеччини, передає Укрінформ. Переможниця українсько-німецького протистояння зустрінеться у фіналі відбору з кращою тенісисткою пари Ясмін Паоліні (Італія) - Наталя Віхлянцева (Росія). Як повідомлялося, в основній сітці турніру в Індіан-Веллсі, який пройде 6-17 жовтня, заявлені українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Читайте також: Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

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