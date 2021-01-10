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Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Унс Джабір з Тунісу
Українська тенісистка пройшла румунку Рузе.
Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго Фото: з вільного доступу
В матчі 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Чикаго Еліна Світоліна перемогла румунку Олену Габріелу Рузе, передає Укрінформ.
 
Світоліна, яка сіяна на цьому турнірі під першим номером, перемогла в двох сетах – 6:3, 6:3.
 
У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Унс Джабір з Тунісу.
 
Як повідомлялося, в матчі другого кола турніру WTA 500 в Чикаго Еліна Світоліна перемогла американку Аманду Анісімову – 6:4, 6:3.
 
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01 10 2021 11:24
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