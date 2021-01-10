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Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго
У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Унс Джабір з Тунісу
Фото: з вільного доступу
В матчі 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Чикаго Еліна Світоліна перемогла румунку Олену Габріелу Рузе, передає Укрінформ.
Світоліна, яка сіяна на цьому турнірі під першим номером, перемогла в двох сетах – 6:3, 6:3.
У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти Унс Джабір з Тунісу.
Як повідомлялося, в матчі другого кола турніру WTA 500 в Чикаго Еліна Світоліна перемогла американку Аманду Анісімову – 6:4, 6:3.
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