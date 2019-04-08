КПВВ "Станиця Луганська" змінить графік роботи через розмінування
"За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ "Станиця-Луганська". Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17.30", - йдеться у повідомленні.
Після зазначеного часу у КПВВ "Станиця-Луганська" пропускні операції здійснюватися не будуть у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт з розмінування та потенційною загрозою для життя та здоров’я цивільного населення.
Нагадаємо, що протягом перших днів розмінування території біля зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України знайшли 31 міну.
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