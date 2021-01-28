Країни ЄС домовилися про сумісність сертифікатів про вакцинацію від COVID-19

Сумісні в різних країнах сертифікати про вакцинацію стануть "важливим інструментом для громадян під час пандемії, але також і після її подолання

Ухвалені принципи передбачають сумісність сертифікатів про вакцинацію, "тобто зміст сертифікатів про вакцинацію буде однаковим і встановить мінімальний набір даних для кожного сертифіката", пояснює Єврокомісія у своєму комюніке.

Єврокомісія оголосила у четвер, що держави-члени ЄС за її підтримки та відповідно до вказівок Євроради від 10-11 грудня 2020 року і 21 січня 2021 року ухвалили керівні принципи доведення проведеної в медичних цілях вакцинації від коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю ухвалення керівних принципів щодо доведення в медичних цілях вакцинації. Нам потрібен загальний підхід до сертифікатів про вакцинацію, і я розраховую на продовження співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я для розширення масштабів використання цього інструменту на глобальному рівні", - заявила член ЄК з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс.

За її словами, сумісні в різних країнах сертифікати про вакцинацію стануть "важливим інструментом для громадян під час пандемії, але також і після її подолання".

Ухвалені принципи передбачають сумісність сертифікатів про вакцинацію, "тобто зміст сертифікатів про вакцинацію буде однаковим і встановить мінімальний набір даних для кожного сертифіката", пояснює Єврокомісія у своєму комюніке.

Принципи також встановлюють основу для довіри до достовірності та повноти сертифікатів, робота над якою буде продовжена у цифровій сфері охорони здоров'я, зокрема для подальшого визначення необхідних заходів захисту та безпеки даних.

Керівні принципи націлені на таку схему застосування сертифікатів, яка може використовувати і паперові, і цифрові носії, забезпечуючи сумісність національних підходів різних країн та суворий захист особистих даних.

У Єврокомісії уточнюють, що ухвалені рекомендації переважно націлені на вакцинацію проти COVID-19, але надалі можуть бути використані як основа для підтвердження вакцинаційного статусу громадян.

Водночас керівники інститутів ЄС вже неодноразово зазначали, що питання використання таких сертифікатів для інших, крім медичних, цілей, наприклад, для зарубіжних поїздок, є темою майбутніх дискусій, і його порушення наразі, коли вакцинація людей проти коронавірусної інфекції лише розпочалася, є передчасним.

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