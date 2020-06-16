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Красюк розповів, чому Усик не боксуватиме з Вайтом

23 травня Усик мав провести бій із британцем Дереком Чісорою у Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін
Олександр Красюк, який є промоутером Олександр Усика, прокоментував пропозицію свого американського колеги Боба Арума про можливий бій українця з британським боксером Ділліаном Вйатом.
Красюк розповів, чому Усик не боксуватиме з Вайтом Фото: klitschko-brothers.com.

На думку Красюка, Усику немає необхідності підтверджувати статус претенданта, оскільки він є таким вже майже рік, повідомляє Klitschko-brothers.com, "Усику не потрібно ні з ким боксувати для того, аби підтвердити свій статус претендента. Він був визначений обов'язковим претендентом WBO майже рік тому і має зустрітися із Джошуа якомога швидше", - заявив Красюк.

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16 06 2020 16:44
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