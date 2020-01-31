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Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі

За його словами, у 2019 році пасажиропотік в Україні збільшився трохи менше, ніж на 20%, і потенціал для зростання є
"У нас є правильна законодавча ініціатива: ми прибираємо податок на додану вартість на внутрішні перевезення. Надалі хочемо по акцизах попрацювати в цьому ж напрямку", - розповів міністр.
Криклій: Хочемо розвивати в Україні модель авіатаксі Фото: з вільних джерел

Міністерство інфраструктури прагне, щоб в Україні затребуваною стала модель авіатаксі - для цього міністерство, зокрема, пропонує скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення, повідомляє "Економічна правда".

Про це в інтерв'ю журналу НВ заявив голова відомства Владислав Криклій.

"У нас є правильна законодавча ініціатива: ми прибираємо податок на додану вартість на внутрішні перевезення. Надалі хочемо по акцизах попрацювати в цьому ж напрямку", - розповів міністр.

"Хочеться більше таких авіамаршрутів, як Київ - Запоріжжя, коли ціна порівнянна з залізничним квитком або на 15-20% дорожче. І ми маємо все більше таких маршрутів запускати", - підкреслив він.

За його словами, у 2019 році пасажиропотік в Україні збільшився трохи менше, ніж на 20%, і потенціал для зростання є.

"Нам є куди рости, ми тільки підходимо до показників Молдови. А треба все-таки набирати темпи. Для цього ми вивчаємо можливість здачі в концесію чотирьох аеропортів", - заявив Криклій. 

За його словами, йдеться про аеропорти Львова, Херсона, Запоріжжя і Чернівців.

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31 01 2020 16:17
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