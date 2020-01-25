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Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повертається додатковими двома

"Про інвестиції в розвиток, чому ми розпочинаємо велике будівництво в цьому році — кожна гривня яка витрачається і вкладається в інфраструктурні проєкти сьогодні, вона з мультиплікатором плюс дві гривні через рік повертається. І це власне про нові робочі місця і про те, щоб зростала економіка"
Уряд розпочинає велике будівництво, оскільки кожна гривня інвестицій в інфраструктурні проєкти через рік повертається із додатковими двома гривнями.
Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повертається додатковими двома Фото: Економічна Правда

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про інвестиції в розвиток, чому ми розпочинаємо велике будівництво в цьому році — кожна гривня яка витрачається і вкладається в інфраструктурні проєкти сьогодні, вона з мультиплікатором плюс дві гривні через рік повертається. І це власне про нові робочі місця і про те, щоб зростала економіка", - сказав Криклій.

Разом з тим він зазначив, що держава є неефективним управлінцем, отже збиткові підприємства потрібно приватизовувати, віддавати в концесію тощо, щоб заходив інвестор та вкладав кошти у їхній розвиток.

Нагадаємо, що у 2019 році Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українську економіку, що зробило Україну другим найбільшим отримувачем коштів від цього банку.

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25 01 2020 13:30
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