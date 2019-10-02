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Крищенко вибачився за поліцейського, який вигукнув "Ложись Бандера"

Він також додав, що розуміє всі історичні події, які відбуваються наразі в Україні
На брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко сказав, що вибачається за правоохоронця, який вигукнув "Ложись Бандера" під час затримання аактивістів біля Подільського райвідділку поліції Києва.
Крищенко вибачився за поліцейського, який вигукнув "Ложись Бандера" Фото: соцмережі

"Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю це неприпустимо. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно", - наводить слова Крищенка "Громадське".

Втім він зазначив, що поки імен правоохоронців не може розголошувати, оскільки наразі проводять досудове розслідування.

Поки жоден з працівників поліції не відсторонений, випадок кожного правоохоронця будуть розглядати окремо. Він також сказав, що рішення щодо дій правоохоронців має виносити Державне бюро розслідувань.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".

Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.

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10 02 2019 13:40
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