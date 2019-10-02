Крищенко вибачився за поліцейського, який вигукнув "Ложись Бандера"

Він також додав, що розуміє всі історичні події, які відбуваються наразі в Україні

На брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко сказав, що вибачається за правоохоронця, який вигукнув "Ложись Бандера" під час затримання аактивістів біля Подільського райвідділку поліції Києва.

"Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю це неприпустимо. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно", - наводить слова Крищенка "Громадське".

Втім він зазначив, що поки імен правоохоронців не може розголошувати, оскільки наразі проводять досудове розслідування.

Поки жоден з працівників поліції не відсторонений, випадок кожного правоохоронця будуть розглядати окремо. Він також сказав, що рішення щодо дій правоохоронців має виносити Державне бюро розслідувань.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.