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Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей

Чернігівська область покинула "чорний список", Вінницька - повернулася
Станом на 24 липня критеріям ослаблення карантину в Україні не відповідають шість областей. До списку знову повернулася Вінницька область.
Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей Фото : РБК - Україна

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Зокрема, критеріям ослаблення карантину не відповідають такі регіони:

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Львівська область
  • Тернопільська область

У порівнянні з попереднім днем список покинула Чернігівська область, а Вінницька - повернулася.

Як повідомляють в міністерстві, у Вінницькій області знову перевищено динаміку поширення коронавіруса - на рівні 17,69% при цільовому показнику менше 10%. Цей же критерій перевищений і в Тернопільській області.

У Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях перевищено відсоток виявлення випадків COVID-19. А в Закарпатській зайнято 65,48% лікарняних ліжок при нормі менше 50%.

Фото: ситуація в областях (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.

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24 07 2020 12:40
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