Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.
Зокрема, критеріям ослаблення карантину не відповідають такі регіони:
- Вінницька область
- Волинська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Львівська область
- Тернопільська область
У порівнянні з попереднім днем список покинула Чернігівська область, а Вінницька - повернулася.
Як повідомляють в міністерстві, у Вінницькій області знову перевищено динаміку поширення коронавіруса - на рівні 17,69% при цільовому показнику менше 10%. Цей же критерій перевищений і в Тернопільській області.
У Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях перевищено відсоток виявлення випадків COVID-19. А в Закарпатській зайнято 65,48% лікарняних ліжок при нормі менше 50%.
Фото: ситуація в областях (moz.gov.ua)
Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.
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