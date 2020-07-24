Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей Чернігівська область покинула "чорний список", Вінницька - повернулася

Станом на 24 липня критеріям ослаблення карантину в Україні не відповідають шість областей. До списку знову повернулася Вінницька область.

Фото : РБК - Україна

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна. Зокрема, критеріям ослаблення карантину не відповідають такі регіони: Вінницька область

Волинська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Тернопільська область У порівнянні з попереднім днем список покинула Чернігівська область, а Вінницька - повернулася. Як повідомляють в міністерстві, у Вінницькій області знову перевищено динаміку поширення коронавіруса - на рівні 17,69% при цільовому показнику менше 10%. Цей же критерій перевищений і в Тернопільській області. У Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях перевищено відсоток виявлення випадків COVID-19. А в Закарпатській зайнято 65,48% лікарняних ліжок при нормі менше 50%. Фото: ситуація в областях (moz.gov.ua) Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.

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