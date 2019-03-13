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Кривонос пропонує прийняти закон про реформування "Укроборонпрому"

Новий заступник секретаря РНБО пропонує програму "П'ять кроків до перемоги"
Новий заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пропонує провести масштабну реформу держконцерну "Укроборонпром".
Кривонос пропонує прийняти закон про реформування "Укроборонпрому" полковник Сергій Кривонос

"Я буду звертатися до Верховної Ради України з проханням у максимально стислі терміни розглянути і прийняти закон про реформування "Укроборонпрому". Це дозволить зробити роботу концерну максимально прозорою, унеможливить корупційну складову, відновить довіру до керівництва концерну з боку громадян України та іноземних партнерів", - повідомив Кривонос.

За його словами, для проведення повноцінної і прозорої реформи потрібно залучити наших міжнародних партнерів, провідні міжнародні компанії, кращих міжнародних і вітчизняних фахівців.

"На своїй посаді одним з головних завдань я бачу зміцнення системи обороноздатності держави. Разом з командою буду реалізовувати і впроваджувати програму дій "П'ять кроків до Перемоги" по всій території нашої країни. Реалізація цієї Програми унеможливить бажання країни-агресора Росії здійснити пряме вторгнення в Україну. Також Програма дозволить кожному патріотично налаштованому громадянинові нашої держави захистити себе, свою сім'ю, свій дім, свою рідну землю", - підкреслив Кривонос.

Нагадаємо, 12 березня президент Петро Порошенко вирішив ввести в керівництво РНБО Кривоноса, який напередодні знявся з виборчої гонки на його користь.

Кривонос після вступу на посаду пообіцяв покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

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13 03 2019 14:37
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