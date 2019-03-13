Кривонос пропонує прийняти закон про реформування "Укроборонпрому"
"Я буду звертатися до Верховної Ради України з проханням у максимально стислі терміни розглянути і прийняти закон про реформування "Укроборонпрому". Це дозволить зробити роботу концерну максимально прозорою, унеможливить корупційну складову, відновить довіру до керівництва концерну з боку громадян України та іноземних партнерів", - повідомив Кривонос.
За його словами, для проведення повноцінної і прозорої реформи потрібно залучити наших міжнародних партнерів, провідні міжнародні компанії, кращих міжнародних і вітчизняних фахівців.
"На своїй посаді одним з головних завдань я бачу зміцнення системи обороноздатності держави. Разом з командою буду реалізовувати і впроваджувати програму дій "П'ять кроків до Перемоги" по всій території нашої країни. Реалізація цієї Програми унеможливить бажання країни-агресора Росії здійснити пряме вторгнення в Україну. Також Програма дозволить кожному патріотично налаштованому громадянинові нашої держави захистити себе, свою сім'ю, свій дім, свою рідну землю", - підкреслив Кривонос.
Нагадаємо, 12 березня президент Петро Порошенко вирішив ввести в керівництво РНБО Кривоноса, який напередодні знявся з виборчої гонки на його користь.
Кривонос після вступу на посаду пообіцяв покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт