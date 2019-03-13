Кривонос пропонує прийняти закон про реформування "Укроборонпрому"

Новий заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пропонує провести масштабну реформу держконцерну "Укроборонпром".

"Я буду звертатися до Верховної Ради України з проханням у максимально стислі терміни розглянути і прийняти закон про реформування "Укроборонпрому". Це дозволить зробити роботу концерну максимально прозорою, унеможливить корупційну складову, відновить довіру до керівництва концерну з боку громадян України та іноземних партнерів", - повідомив Кривонос.

За його словами, для проведення повноцінної і прозорої реформи потрібно залучити наших міжнародних партнерів, провідні міжнародні компанії, кращих міжнародних і вітчизняних фахівців.

"На своїй посаді одним з головних завдань я бачу зміцнення системи обороноздатності держави. Разом з командою буду реалізовувати і впроваджувати програму дій "П'ять кроків до Перемоги" по всій території нашої країни. Реалізація цієї Програми унеможливить бажання країни-агресора Росії здійснити пряме вторгнення в Україну. Також Програма дозволить кожному патріотично налаштованому громадянинові нашої держави захистити себе, свою сім'ю, свій дім, свою рідну землю", - підкреслив Кривонос.

Нагадаємо, 12 березня президент Петро Порошенко вирішив ввести в керівництво РНБО Кривоноса, який напередодні знявся з виборчої гонки на його користь.

Кривонос після вступу на посаду пообіцяв покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.