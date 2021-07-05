Криза закінчується: промисловці покращили очікування на 2021 рік
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат), зазначає "РБК-Україна".
Фото: Держстат
За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в цілому в промисловості виріс на 0,2 в.п. в порівнянні з I кварталом і склав плюс 0,1%, в переробній промисловості індикатор виріс на 0,1 в.п. до мінус 0,1%.
Фото: Держстат
Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного спеціального стандарту поширення даних міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1461 підприємство.
Фото: Держстат
Обсяги промислового виробництва в березні 2021 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. Падіння промвиробництва припинилося завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли обсяги падали рекордними темпами.
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