У Набу заявили, що КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств Конституційний суд обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро і тим самим узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами

Офіційну позицію НАБУ пообіцяло озвучити згодом.

Фото: nabu.gov.ua

"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - сказано в коментарі представників НАБУ у Твіттері щодо рішення КСУ від 6 червня, йдеться в " УП ". КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України. Позиція #НАБУ згодом — NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 июня 2019 г.

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