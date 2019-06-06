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У Набу заявили, що КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств

Конституційний суд обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро і тим самим узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами
Офіційну позицію НАБУ пообіцяло озвучити згодом.
У Набу заявили, що КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств Фото: nabu.gov.ua
"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - сказано в коментарі представників НАБУ у Твіттері щодо рішення КСУ від 6 червня, йдеться в "УП".
 
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06 06 2019 19:39
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