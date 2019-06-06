ПОЛІТИКА НОВИНИОфіційну позицію НАБУ пообіцяло озвучити згодом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Набу заявили, що КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств
Конституційний суд обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро і тим самим узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами
Фото: nabu.gov.ua
"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - сказано в коментарі представників НАБУ у Твіттері щодо рішення КСУ від 6 червня, йдеться в "УП".
КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України. Позиція #НАБУ згодом— NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 июня 2019 г.
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06 06 2019 19:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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