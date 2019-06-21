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КС зареєстрував подання депутатів про неконституційність мовного закону

Закон про державну мову може набути чинності 16 липня, за винятком окремих положень
Конституційний суд отримав подання 51 народного депутата, які вимагають визнати неконституційним закон про державну мову.
КС зареєстрував подання депутатів про неконституційність мовного закону Фото: nfront.org.ua

"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019", - повідомляє прес-служба суду.

Уповноваженими авторами є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання - депутати від фракції "Опозиційний блок".

Депутати стверджують, що закон "порушує конституційне право громадян на використання рідної мови" і дискримінує російськомовних громадян. Крім того, депутати посилаються на порушення під час розгляду законопроекту, зокрема, про факти неперсонального голосування депутатів.

Парламентарії просять КСУ невідкладно розглянути подання і визнати закон неконституційним.

Нагадаємо, що понад 50 народних депутатів, здебільшого від "Опозиційного блоку", попросили Конституційний суд скасувати мовний закон.

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21 06 2019 19:36
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