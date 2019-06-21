КС зареєстрував подання депутатів про неконституційність мовного закону
"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019", - повідомляє прес-служба суду.
Уповноваженими авторами є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання - депутати від фракції "Опозиційний блок".
Депутати стверджують, що закон "порушує конституційне право громадян на використання рідної мови" і дискримінує російськомовних громадян. Крім того, депутати посилаються на порушення під час розгляду законопроекту, зокрема, про факти неперсонального голосування депутатів.
Парламентарії просять КСУ невідкладно розглянути подання і визнати закон неконституційним.
Нагадаємо, що понад 50 народних депутатів, здебільшого від "Опозиційного блоку", попросили Конституційний суд скасувати мовний закон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність