Кулеба пропонує переглянути український список країн "червоної зони"

Кулеба виступає за те, щоб списки формувалися як в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає за перегляд українського списку країн "червоної зони". На його думку, необхідно змінити критерії формування такого списку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає РБК - Україна.

Кулеба зазначив, що МЗС проаналізував модель Міністерства охорони здоров'я України, за яким формують списки "червоних" і "зелених" країн. За його словами, він вже обговорив з міністром Максимом Степановим необхідність скорегувати критерії.

"Ми, як і ЄС, також маємо прив'язатися не до конкретної цифри, яка завтра вже може бути не актуальною, а критеріям. Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тисяч населення більше, ніж в Україні, тоді вона відноситься до червоної зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій понад 40 хворих на 100 тисяч населення, автоматично потрапляє до "червоного" списку", - зазначив Кулеба.

Він також висловив сподівання, що МОЗ найближчим часом відкоригує параметри формування списків.

Нагадаємо, що Європейський союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволено вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку в найближчий перегляд.