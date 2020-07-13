Кулеба пропонує переглянути український список країн "червоної зони"
Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає РБК - Україна.
Кулеба зазначив, що МЗС проаналізував модель Міністерства охорони здоров'я України, за яким формують списки "червоних" і "зелених" країн. За його словами, він вже обговорив з міністром Максимом Степановим необхідність скорегувати критерії.
"Ми, як і ЄС, також маємо прив'язатися не до конкретної цифри, яка завтра вже може бути не актуальною, а критеріям. Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тисяч населення більше, ніж в Україні, тоді вона відноситься до червоної зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій понад 40 хворих на 100 тисяч населення, автоматично потрапляє до "червоного" списку", - зазначив Кулеба.
Він також висловив сподівання, що МОЗ найближчим часом відкоригує параметри формування списків.
Нагадаємо, що Європейський союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволено вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку в найближчий перегляд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО За вихідні на порушення карантину викрили понад 140 розважальних закладів
- ВІДЕО Україна веде війну за мир на Донбасі, - Кулеба
- ВІДЕО На перекритому мосту в Києві стались сутички з поліцією, є затримані
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі