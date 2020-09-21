Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.
Валюта Bid Offer
USD/UAH 28,2300 28,2500
EUR/UAH 33,17 30 33,1965
RUB/UAH 0,3730 0,3701
Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.
Нагадаємо, що інвестиційна діяльність у І півріччі 2020 року зазнала суттєвого впливу кризової ситуації спричиненої пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. У цілому 2020 рік характеризуватиметься інвестиційною паузою.
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