Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 33,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2300 28,2500

EUR/UAH 33,17 30 33,1965

RUB/UAH 0,3730 0,3701

Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.

Нагадаємо, що інвестиційна діяльність у І півріччі 2020 року зазнала суттєвого впливу кризової ситуації спричиненої пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. У цілому 2020 рік характеризуватиметься інвестиційною паузою.