Києво-Печерська лавра розриває договір з УПЦ МП про оренду

Заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір із Чоловічим монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) від 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

Про це йдеться на сайті Києво-Печерської Лаври.

В. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" видав попередження, що договір між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, буде розірвано.

Керівник заповідника нагадує, що – згідно з указом президента України №820/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та постановою Кабінету міністрів від 23 грудня 2022 року №1416 – було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні.

Остання встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна.

Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, заповідник попереджає про розірвання договору з 29.03.2023.

"З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, Монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі Заповідника, за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року. Просимо до 14.03.2023 року надати список представників від Монастиря (ПІБ) у кількості двох – трьох осіб для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою", - йдеться у повідомленні.