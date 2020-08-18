Київ і 13 областей не готові послабити карантин При цьому всі регіони відповідають критерію охоплення тестування

Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна. Зокрема, одному або декільком критеріям ослаблення карантині не відповідають: Київ

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Одеська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавірусу на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги. Показник нових випадків коронавірусу перевищено в усіх вищезазначених регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів. Зазначимо, всі регіони відповідають критерію охоплення тестування. Фото: ситуація в регіонах (moz.gov.ua) Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

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