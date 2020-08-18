Київ і 13 областей не готові послабити карантин
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.
Зокрема, одному або декільком критеріям ослаблення карантині не відповідають:
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Львівська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Чернівецька область
При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавірусу на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги.
Показник нових випадків коронавірусу перевищено в усіх вищезазначених регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів.
Зазначимо, всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.
Фото: ситуація в регіонах (moz.gov.ua)
Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.
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