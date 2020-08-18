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Київ і 13 областей не готові послабити карантин

При цьому всі регіони відповідають критерію охоплення тестування
Станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.
Київ і 13 областей не готові послабити карантин Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Зокрема, одному або декільком критеріям ослаблення карантині не відповідають:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Чернівецька область

enlightened При цьому в Києві перевищено показник нових випадків коронавірусу на 100 тисяч за 14 днів - 69,7 при нормі менше 40, а також зростає завантаженість лікарняних ліжок в лікарнях першої черги.

Показник нових випадків коронавірусу перевищено в усіх вищезазначених регіонах, крім Вінницької, яка не відповідає критерію заповнювання ліжок. У той же час у Львівській області цей критерій перевищено всі останні п'ять днів.

Зазначимо, всі регіони відповідають критерію охоплення тестування.

Фото: ситуація в регіонах (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

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18 08 2020 12:20
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