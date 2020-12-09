Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину В низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях

Станом на 12 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові Київ і 18 областей. У порівнянні з попереднім днем до списку додалася Запорізька область.

Фото : РБК - Україна

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК - Україна. За даними міністерства, на сьогодні до ослаблення карантину не готові: Київ

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область Зазначимо, у всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення Зокрема, при нормі не більше 40 випадків середні значення становлять: в Києві - 133,8, Івано-Франківської області - 164,1, Тернопільській області - 285,0. Крім того, в низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях. Нагадаємо, що 12 вересня в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.

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