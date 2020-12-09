ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 12 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові Київ і 18 областей. У порівнянні з попереднім днем до списку додалася Запорізька область.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину
В низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях
Фото : РБК - Україна
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК - Україна.
За даними міністерства, на сьогодні до ослаблення карантину не готові:
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Зазначимо, у всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення Зокрема, при нормі не більше 40 випадків середні значення становлять: в Києві - 133,8, Івано-Франківської області - 164,1, Тернопільській області - 285,0.
Крім того, в низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях.
Нагадаємо, що 12 вересня в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.
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