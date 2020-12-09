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Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину

В низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях
Станом на 12 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові Київ і 18 областей. У порівнянні з попереднім днем до списку додалася Запорізька область.
Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину Фото : РБК - Україна

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК - Україна.

За даними міністерства, на сьогодні до ослаблення карантину не готові:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

enlightened Зазначимо, у всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення Зокрема, при нормі не більше 40 випадків середні значення становлять: в Києві - 133,8, Івано-Франківської області - 164,1, Тернопільській області - 285,0.

Крім того, в низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях.

Нагадаємо, що 12 вересня в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.

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12 09 2020 15:00
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