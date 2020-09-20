Київ і 22 області не готові послабити карантин, - МОЗ У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен перевищувати 40 осіб на 100 тисяч населення

Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області. У цьому списку також є Київ.

rbc.ua/

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