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Київ і 22 області не готові послабити карантин, - МОЗ

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен перевищувати 40 осіб на 100 тисяч населення
Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області. У цьому списку також є Київ.
Київ і 22 області не готові послабити карантин, - МОЗ rbc.ua/

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен перевищувати 40 осіб на 100 тисяч населення. Зокрема, у Тернопільській області цей показник становить 388,3.

Послабити карантин не можуть у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях.

Нагадаємо, що 20 вересня в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало.

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20 09 2020 13:00
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