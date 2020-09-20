В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 268 випадків;
Волинська область — 6 856 випадків;
Дніпропетровська область — 3 982 випадки;
Донецька область — 2 430 випадків;
Житомирська область — 4 988 випадків;
Закарпатська область — 9 154 випадки;
Запорізька область — 2 879 випадків;
Івано-Франківська область — 12 382 випадки;
Кіровоградська область — 985 випадків;
м. Київ — 19 483 випадки;
Київська область — 7 744 випадки;
Львівська область — 18 317 випадків;
Луганська область — 754 випадки;
Миколаївська область — 2 469 випадків;
Одеська область — 11 422 випадки;
Полтавська область — 1 499 випадків;
Рівненська область — 11 124 випадки;
Сумська область — 3 023 випадки;
Тернопільська область — 11 247 випадків;
Харківська область — 14 888 випадків;
Херсонська область — 813 випадків;
Хмельницька область — 4 631 випадок;
Чернівецька область — 13 042 випадки;
Черкаська область — 3 035 випадків;
Чернігівська область — 3 263 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 893 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 239 938 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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