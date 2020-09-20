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В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 2 966 нових випадків
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 268 випадків;

Волинська область — 6 856 випадків;

Дніпропетровська область — 3 982 випадки;

Донецька область — 2 430 випадків;

Житомирська область — 4 988 випадків;

Закарпатська область — 9 154 випадки;

Запорізька область — 2 879 випадків;

Івано-Франківська область — 12 382 випадки;

Кіровоградська область — 985 випадків;

м. Київ — 19 483 випадки;

Київська область — 7 744 випадки;

Львівська область — 18 317 випадків;

Луганська область — 754 випадки;

Миколаївська область — 2 469 випадків;

Одеська область — 11 422 випадки;

Полтавська область — 1 499 випадків;

Рівненська область  — 11 124 випадки;

Сумська область — 3 023 випадки;

Тернопільська область — 11 247 випадків;

Харківська область — 14 888 випадків;

Херсонська область — 813 випадків;

Хмельницька область — 4 631 випадок;

Чернівецька область — 13 042 випадки;

Черкаська область — 3 035 випадків;

Чернігівська область — 3 263 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 893 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 239 938 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.

 
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20 09 2020 11:00
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