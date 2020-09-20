В Україні зафіксовано 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 2 966 нових випадків

20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало.

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Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 758 пацієнтів. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 5 268 випадків; Волинська область — 6 856 випадків; Дніпропетровська область — 3 982 випадки; Донецька область — 2 430 випадків; Житомирська область — 4 988 випадків; Закарпатська область — 9 154 випадки; Запорізька область — 2 879 випадків; Івано-Франківська область — 12 382 випадки; Кіровоградська область — 985 випадків; м. Київ — 19 483 випадки; Київська область — 7 744 випадки; Львівська область — 18 317 випадків; Луганська область — 754 випадки; Миколаївська область — 2 469 випадків; Одеська область — 11 422 випадки; Полтавська область — 1 499 випадків; Рівненська область — 11 124 випадки; Сумська область — 3 023 випадки; Тернопільська область — 11 247 випадків; Харківська область — 14 888 випадків; Херсонська область — 813 випадків; Хмельницька область — 4 631 випадок; Чернівецька область — 13 042 випадки; Черкаська область — 3 035 випадків; Чернігівська область — 3 263 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 893 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 239 938 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.

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