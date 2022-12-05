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Київ повертається до планових відключень світла (оновлено)

05 грудня 2022, 10:57
Київ повертається до планових відключень світла (оновлено)
Джерело: /t.me/dtek
У Києві сьогодні, 5 грудня, впроваджені планові відключення електроенергії. Спеціалісти роблять усе, аби відключення тривали до чотирьох годин.

Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики докладають усіх зусиль, аби відключення електроенергії тривали не більше чотирьох годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми світло може бути відсутнім більш тривалий час.

Дізнатися орієнтовні графіки відключення світла за вашою адресою можна на сайтах YASNO або ДТЕК.

"Cитуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що місто вперше повертається до планових графіків відключення світла після масованого ворожого обстрілу 23 листопада.

Доповнення:

Сьогодні зафіксували збільшення споживання електроенергії. Тому українців попередили про аварійні відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії зауважили, що протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності АЕС та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. 

"На ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", – додали в Укренерго.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди нададуть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури.

енергозбереженняДТЕКграфік відкючення світла

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