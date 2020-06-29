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Київ та 12 областей не готові до послаблення карантину

До списку додалися Івано-Франківська та Харківська області
Станом на 29 червня 12 областей і Київ не готові до послаблення карантинних обмежень. Зазначені регіони не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я.
Київ та 12 областей не готові до послаблення карантину rbc.ua/

Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає РБК - Україна.

Зокрема, карантин не готові послабити Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У порівнянні з учорашнім днем, до списку таких регіонів додалися Івано-Франківська та Харківська області. Водночас, епідемічні показники дозволяють послабити карантин Миколаївській області, яка ще вчора була у "червоній зоні".

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 29 червня в Україні зафіксовано 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало.

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29 06 2020 15:00
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