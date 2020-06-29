Київ та 12 областей не готові до послаблення карантину До списку додалися Івано-Франківська та Харківська області

Станом на 29 червня 12 областей і Київ не готові до послаблення карантинних обмежень. Зазначені регіони не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я.

rbc.ua/

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