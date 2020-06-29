ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 29 червня 12 областей і Київ не готові до послаблення карантинних обмежень. Зазначені регіони не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ та 12 областей не готові до послаблення карантину
До списку додалися Івано-Франківська та Харківська області
rbc.ua/
Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає РБК - Україна.
Зокрема, карантин не готові послабити Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У порівнянні з учорашнім днем, до списку таких регіонів додалися Івано-Франківська та Харківська області. Водночас, епідемічні показники дозволяють послабити карантин Миколаївській області, яка ще вчора була у "червоній зоні".
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