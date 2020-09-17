Київ та 19 областей не готові послабити карантин
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК - Україна.
Крім української столиці, до ослаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.
Середня захворюваність по Україні досягла 99,8 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. У Києві цей показник становить 144,7, в Івано-Франківській області - 159,0, Одеській - 117,5, Тернопільській - 362,7, Чернівецькій - 224,1.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
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