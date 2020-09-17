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Київ та 19 областей не готові послабити карантин

Середня захворюваність по Україні досягла 99,8 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів
Станом на 17 вересня послабити карантин в Україні не готові Київ та 19 областей. Найбільш напружена ситуація залишається в Тернопільській області.
Київ та 19 областей не готові послабити карантин Фото : РБК - Україна

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК - Україна.

Крім української столиці, до ослаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

Середня захворюваність по Україні досягла 99,8 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. У Києві цей показник становить 144,7, в Івано-Франківській області - 159,0, Одеській - 117,5, Тернопільській - 362,7, Чернівецькій - 224,1.

Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.

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17 09 2020 12:20
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