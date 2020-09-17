Київ та 19 областей не готові послабити карантин Середня захворюваність по Україні досягла 99,8 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів

Станом на 17 вересня послабити карантин в Україні не готові Київ та 19 областей. Найбільш напружена ситуація залишається в Тернопільській області.

Фото : РБК - Україна

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