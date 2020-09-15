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Київ та 19 областей залишаються не готовими до ослаблення карантину

У столиці при цьому показник захворюваності перевищений більш ніж у 3,5 рази - 140,6 при нормі в 40
В Україні станом на 15 вересня не готовими до послаблення карантину залишаються Київ і ще 19 областей. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я 5 областей.
Київ та 19 областей залишаються не готовими до ослаблення карантину Фото : РБК - Україна

Такі дані представив МОЗ, передає РБК - Україна.

Перевищені показники захворюваності коронавірусом у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У столиці при цьому показник захворюваності перевищений більш ніж у 3,5 рази - 140,6 при нормі в 40.

Готові до ослаблення карантину Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Херсонська області.

Щоб послабити карантин регіони повинні відповідати наступним вимогам:

  1. кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  2. показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  3. рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%

Нагадаємо, що 15 вересня в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.

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15 09 2020 14:00
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