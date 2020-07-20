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Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус у Волинській, Харківській областях, а в Івано-Франківській та Львівській, крім відсотка виявлення, перевищує і показник динаміки коронавірусного захворювання
Вісім областей в Україні та Київ станом на 20 липня не готові послаблювати карантин на тлі поширення коронавірусу.
Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".

Так, у Закарпатській області перевищує норму показник завантаженості ліжок - 73,9%, а допустиме значення - менше за 50%.

Вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус у Волинській, Харківській областях, а в Івано-Франківській та Львівській, крім відсотка виявлення, перевищує і показник динаміки коронавірусного захворювання.

Цей же показник динаміки перевищує у Києві, Вінницькій, Одеській областях. А на Чернігівщині населення недостатньо охоплене тестуванням.

Фото: МОЗ

Карантин не послаблюють у регіонах, де:

  • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;

  • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

  • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

  • показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

Нагадаємо, що станом на 9:00 20 липня в Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

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20 07 2020 14:05
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