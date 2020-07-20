Київ та 8 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".
Так, у Закарпатській області перевищує норму показник завантаженості ліжок - 73,9%, а допустиме значення - менше за 50%.
Вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус у Волинській, Харківській областях, а в Івано-Франківській та Львівській, крім відсотка виявлення, перевищує і показник динаміки коронавірусного захворювання.
Цей же показник динаміки перевищує у Києві, Вінницькій, Одеській областях. А на Чернігівщині населення недостатньо охоплене тестуванням.
Фото: МОЗ
Карантин не послаблюють у регіонах, де:
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завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
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середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
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коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
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показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.
Нагадаємо, що станом на 9:00 20 липня в Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
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