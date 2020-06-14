ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 14 червня до ослаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ та десять областей не готові до ослаблення карантину
Майже пів України не можуть перейти до пом'якшення карантину
ukrinform.ua/
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.
Згідно з даними МОЗ, в цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення. Для переходу на наступний етап ослаблення даний показник не повинен перевищувати 12.
На сьогодні показник інцидентності перевищено наступних регіонах:
- Київ - 16,38
- Вінницька область - 16,64
- Волинська область - 33,55
- Житомирська область - 13,58
- Закарпатська область - 24,73
- Івано-Франківська область - 12,14
- Львівська область - 26,92
- Рівненська область - 25,59
- Тернопільська область - 14,64
- Чернівецька область - 30,74
- Чернігівська область - 13,23
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.
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