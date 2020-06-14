Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Київ та десять областей не готові до ослаблення карантину

Майже пів України не можуть перейти до пом'якшення карантину
Станом на 14 червня до ослаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності.
Київ та десять областей не готові до ослаблення карантину ukrinform.ua/

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Згідно з даними МОЗ, в цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення. Для переходу на наступний етап ослаблення даний показник не повинен перевищувати 12.

На сьогодні показник інцидентності перевищено наступних регіонах:

  • Київ - 16,38
  • Вінницька область - 16,64
  • Волинська область - 33,55
  • Житомирська область - 13,58
  • Закарпатська область - 24,73
  • Івано-Франківська область - 12,14
  • Львівська область - 26,92
  • Рівненська область - 25,59
  • Тернопільська область - 14,64
  • Чернівецька область - 30,74
  • Чернігівська область - 13,23

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня  в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.