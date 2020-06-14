Київ та десять областей не готові до ослаблення карантину Майже пів України не можуть перейти до пом'якшення карантину

Станом на 14 червня до ослаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності.

ukrinform.ua/

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передає РБК - Україна. Згідно з даними МОЗ, в цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення. Для переходу на наступний етап ослаблення даний показник не повинен перевищувати 12. На сьогодні показник інцидентності перевищено наступних регіонах: Київ - 16,38

Вінницька область - 16,64

Волинська область - 33,55

Житомирська область - 13,58

Закарпатська область - 24,73

Івано-Франківська область - 12,14

Львівська область - 26,92

Рівненська область - 25,59

Тернопільська область - 14,64

Чернівецька область - 30,74

Чернігівська область - 13,23 Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.

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