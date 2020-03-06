ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 3 червня 7 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ та сім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ
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rbc.ua/
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.
Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
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