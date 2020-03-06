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Київ та сім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

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Станом на 3 червня 7 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Київ та сім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ rbc.ua/

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

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03 06 2020 13:40
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