Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19

У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину

Київ випередив Львівську область за загальним числом випадків COVID-19, яка лідирувала щодо кількості інфікованих 2,5 місяці. За минулу добу в столиці підтвердили 428 рекордних випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони, передає РБК - Україна.

Станом на ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки COVID-19, з яких 148 нових підтвердилися за останню добу.

У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину. Столиця випередила Львівську область після оприлюднення сьогоднішньої статистики, згідно з якою в Києві ще 428 осіб заразилися коронавірусом.

Зазначимо, Львівська область з 25 червня перебувала на першому місці серед регіонів України за кількістю інфікованих. До цього лідерство утримувала Чернівецька область, де виявили перший в Україні випадок COVID-19.

Нагадаємо, що 12 вересня в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.