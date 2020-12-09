Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19
Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони, передає РБК - Україна.
Станом на ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки COVID-19, з яких 148 нових підтвердилися за останню добу.
У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину. Столиця випередила Львівську область після оприлюднення сьогоднішньої статистики, згідно з якою в Києві ще 428 осіб заразилися коронавірусом.
Зазначимо, Львівська область з 25 червня перебувала на першому місці серед регіонів України за кількістю інфікованих. До цього лідерство утримувала Чернівецька область, де виявили перший в Україні випадок COVID-19.
Нагадаємо, що 12 вересня в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.
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