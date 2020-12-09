Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19

У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину
Київ випередив Львівську область за загальним числом випадків COVID-19, яка лідирувала щодо кількості інфікованих 2,5 місяці. За минулу добу в столиці підтвердили 428 рекордних випадків коронавірусної хвороби.
Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19 Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони, передає РБК - Україна.

Станом на ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки COVID-19, з яких 148 нових підтвердилися за останню добу.

У Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки в 16 951 людину. Столиця випередила Львівську область після оприлюднення сьогоднішньої статистики, згідно з якою в Києві ще 428 осіб заразилися коронавірусом.

enlightened Зазначимо, Львівська область з 25 червня перебувала на першому місці серед регіонів України за кількістю інфікованих. До цього лідерство утримувала Чернівецька область, де виявили перший в Україні випадок COVID-19.

Нагадаємо, що 12 вересня в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2020 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.