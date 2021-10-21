Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Кияни обіграли "Хапоель" з Ейлату
В матчі 2-го туру групового раунду Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" переміг на гостьовому майданчику ізраїльський "Хапоель" (Ейлат) - 86:78.
"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в Кубку Європи ФІБА Фото: Київ-Баскет

Найрезультативнішим гравцем киян став Дерріл Вудсон (20), повідомляє Укрінформ.

У наступному матчі Кубка Європи ФІБА команда Айнарса Багатскіса зіграє 27 жовтня з болгарським клубом "Рілскі Спортіст".

Як повідомляв Укрінформ, "Київ-Баскет" виграв стартовий матч групового раунду Кубка Європи ФІБА проти польського "Трефл Сопот" - 69:68.

Читайте також: Українку Аліну Ягупову визнали MVP туру баскетбольної Євроліги

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2021 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.