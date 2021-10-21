СПОРТ НОВИНИВ матчі 2-го туру групового раунду Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" переміг на гостьовому майданчику ізраїльський "Хапоель" (Ейлат) - 86:78.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в Кубку Європи ФІБА
Кияни обіграли "Хапоель" з Ейлату
Фото: Київ-Баскет
Найрезультативнішим гравцем киян став Дерріл Вудсон (20), повідомляє Укрінформ.
У наступному матчі Кубка Європи ФІБА команда Айнарса Багатскіса зіграє 27 жовтня з болгарським клубом "Рілскі Спортіст".
Як повідомляв Укрінформ, "Київ-Баскет" виграв стартовий матч групового раунду Кубка Європи ФІБА проти польського "Трефл Сопот" - 69:68.
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