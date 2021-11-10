СПОРТ НОВИНИКапітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала у складі турецького "Фенербахче" MVP (Most Valuable Player - найціннішою гравчинею) сстартового туру Євроліги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українку Аліну Ягупову визнали MVP туру баскетбольної Євроліги
Наступний поєдинок Євроліги "Фенербахче" грає 13 жовтня вдома проти французького клубу "Ланди"
Фото: Уніан
Як повідомляє пресслужба ФБУ, українці віддали голоси 72% учасників опитування на сайті ФІБА, передає "Укрінформ".
У стартовому поєдинку Євроліги проти турецького "Галатасарая" Ягупова допомогла "Фенербахче" упевнено перемогти (89:69), ставши з 29-ма очками та 11-ма підбираннями найрезультативнішою в матчі.
Наступний поєдинок Євроліги "Фенербахче" грає 13 жовтня вдома проти французького клубу "Ланди".
Нагадаємо, що у Києві в офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч присвячена створенню першої професіональної чоловічої команди з баскетболу 3х3.
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