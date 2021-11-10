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Українку Аліну Ягупову визнали MVP туру баскетбольної Євроліги

Наступний поєдинок Євроліги "Фенербахче" грає 13 жовтня вдома проти французького клубу "Ланди"
Капітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала у складі турецького "Фенербахче" MVP (Most Valuable Player - найціннішою гравчинею) сстартового туру Євроліги.
Українку Аліну Ягупову визнали MVP туру баскетбольної Євроліги Фото: Уніан

Як повідомляє пресслужба ФБУ, українці віддали голоси 72% учасників опитування на сайті ФІБА, передає "Укрінформ". 

У стартовому поєдинку Євроліги проти турецького "Галатасарая" Ягупова допомогла "Фенербахче" упевнено перемогти (89:69), ставши з 29-ма очками та 11-ма підбираннями найрезультативнішою в матчі.

Наступний поєдинок Євроліги "Фенербахче" грає 13 жовтня вдома проти французького клубу "Ланди".

Нагадаємо, що у Києві в офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч присвячена створенню першої професіональної чоловічої команди з баскетболу 3х3.

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11 10 2021 16:39
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