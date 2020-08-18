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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Київстар підключив до 4G ще 80 населених пунктів Хмельниччини

У планах компанії — за два роки надавати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України
Швидкісний мобільний інтернет від національного оператора Київстар з’явився у 80 населених пунктах у Віньковецькому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Волочиському, Летичівському районах Хмельницької області.
Київстар підключив до 4G ще 80 населених пунктів Хмельниччини

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

Як зазначається, завдяки будівництву мереж 4G у сільській місцевості доступ до швидкісного мобільного інтернету отримало ще 29 тисяч мешканців Хмельницької області. Відтепер усі вони зможуть користуватись перевагами сучасних мобільних технологій для підприємництва, здобуття освіти, інтернет-спілкування.

Покриття стало краще, у тому числі, у селах Зеленці, Великі Мацевичі, Стара Ушиця, Охрімівці, Ярославка, Климківці та інших. Серед населених пунктів є як маленькі села, наприклад, Бокиївка, із близько 500 мешканцями, так і більші – Великі Мацевичі з населенням понад 6 тисяч осіб.

У липні 2020 року оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг) в діапазоні 900 МГц. Цьому передували 2 роки кропіткої роботи за участі всіх мобільних операторів, регулятора та державних органів. Рефармінг радіочастот став можливим, у тому числі завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот по всій Україні для розвитку 4G/LTE.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц. Від початку 2020 року оператор під'єднав до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 5 тисяч населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного мобільного інтернету від Київстару забезпечено в 12 тисячах населених пунктів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.

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18 08 2020 14:20
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