Китайська співачка заспівала "Катюшу" в драмтеатрі Маріуполя – МЗС України відреагувало

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що співи на руїнах драмтеатру, де росія вбила більше 600 людей - це моральна деградація.

Натомість уряд України поважає цілісність Китаю та очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі і пояснення, як саме вони потрапили до тимчасово окупованого українського міста.

Про це представник МЗС Олег Ніколенко написав на Facebook-сторінці.

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації", - йдеться в дописі.

Ніколенко наголосив на недопустимості таких дій і додав, що, за інформацією МЗС, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів.

"Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Міністерство закордонних справ України ініціює заборону в'їзду до України для всіх китайських "гастролерів".