Китайський коронавірус: українським прикордонникам передали препарати для покращення імунітету
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє "Громадське".
Він уточнив, що йдеться не про лікарські засоби, а про "певні препарати для профілактики".
"У нас є сьогодні зона ризику стосовно прикордонників, які перші зустрічають на кордоні всіх, хто в’їжджає у нашу країну. До нас звернулася одна з фармацевтичних компаній і запропонувала не ліки, а, скажімо так, певні препарати, які підтримують імунну систему", - розповів він.
Данілов уточнив, що ці препарати вже передали українським прикордонникам, «щоб вони підтримували себе».
"Ще раз наголошую, що це не ліки, тому що ліків найближчим часом, принаймні 2-6 місяців (не знаю, скільки наука буде цим питанням займатися) зараз немає", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, що в Україні не зафіксовано випадків захворювань від нового коронавірусу.
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