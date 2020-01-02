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Китайський коронавірус: українським прикордонникам передали препарати для покращення імунітету

Йдеться не про лікарські засоби, а про "певні препарати для профілактики"
Рада національної безпеки і оборони забезпечила українських прикордонників препаратами для покращення імунітету, оскільки вони перебувають у «зоні ризику», зустрічаючи людей, які можуть бути інфіковані китайським коронавірусом.
Китайський коронавірус: українським прикордонникам передали препарати для покращення імунітету Фото: з вільних джерел

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє "Громадське".

Він уточнив, що йдеться не про лікарські засоби, а про "певні препарати для профілактики".

"У нас є сьогодні зона ризику стосовно прикордонників, які перші зустрічають на кордоні всіх, хто в’їжджає у нашу країну. До нас звернулася одна з фармацевтичних компаній і запропонувала не ліки, а, скажімо так, певні препарати, які підтримують імунну систему", - розповів він.

Данілов уточнив, що ці препарати вже передали українським прикордонникам, «щоб вони підтримували себе».

"Ще раз наголошую, що це не ліки, тому що ліків найближчим часом, принаймні 2-6 місяців (не знаю, скільки наука буде цим питанням займатися) зараз немає", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що в Україні не зафіксовано випадків захворювань від нового коронавірусу.

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01 02 2020 15:30
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