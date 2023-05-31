Легіон "Свобода росії" вербує росіян для штурму москви – The Times

Боєць легіону "Свобода росії" із позивним Цезар заявив, що російські партизани, які атакували сили кремля з території України, мають тисячі бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні власні сили не стануть достатньо великими для штурму москви.

Про це пише The Times.

"У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, "Стінгери", переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки", – заявив Цезар.

Він зазначив, що в легіоні "Свобода росії" налічується від 500 до 1000 бійців. Легіон планує збільшувати чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти режиму диктатора путіна.

За його словами, добровольці спочатку утримуватимуть "шмат території росі", який у майбутньому стане плацдармом для наступу на москву.

Цезар нагадав, що усі члени легіону є громадянами рф: "Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як "Вагнер". Усі ми є громадянами росії. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ".