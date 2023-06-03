Легіон Свобода росії заявив про гумкоридор для жителів Бєлгородщини

Для цього треба підійти до представників легіону Свобода росії або російського Добровольчого Корпусу (РДК) і попросити про притулок.

Для росіян, зокрема жителів Бєлгородської області, відкривається гуманітарний коридор углиб України, і нібито це погоджено зі ЗСУ.

Про це повідомив легіон Свобода росії.

"путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати...З огляду на загрозу для цивільного населення, ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму. Тож усі, кому необхідна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього треба підійти до представників легіону Свобода росії або російського Добровольчого Корпусу (РДК) і попросити про притулок.

У легіоні повідомили, що вранці 3 червня були удари артилерії по населених пунктах Шебекине, Нова Таволжанка, Муром та ін.

Як повідомлялося, останніми днями бійці російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода росії активізували рейди на територію рф. російська влада направила на територію Бєлгородської області "елітних" спецназівців.