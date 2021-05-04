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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

LG припиняє випускати смартфони

Компанія хоче зосередитися на робототехнці й штучному інтелекті
Південнокорейський виробник електроніки LG припиняє випускати смартфони через конкуренцію на ринку. Натомість компанія хоче зосередитися на штучному інтелекту, технологіях розумного дому тощо.
LG припиняє випускати смартфони Фото: InVenture

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє "Громадське".

"Стратегічне рішення LG вийти з неймовірно конкурентного сектора мобільних телефонів дозволить компанії зосередити ресурси в таких сферах: деталі для електромобілів, розумні будинки, робототехніка та штучний інтелект", - заявили в LG.

Компанія перестане виробляти смартфони, а старі моделі продаватиме, поки вона є на складах. Розпродати всі записи планують до 31 липня. Також LG деякий час надаватиме сервісну підтримку та оновлення програмного забезпечення, як довго надаватимуть ці послуги залежатиме від регіону.

Як пише BBC, у 2013 році LG була третім за величиною виробником смартфонів, але зараз керівництво компанії вважає ринок надзвичайно конкурентним.

Виробництво смартфонів стало надзвичайно збитковим для компанії. За майже шість років LG зазнала збитків на 4,5 мільярда доларів. Компанія вела переговори про продаж частини бізнесу, але вони провалилися.

Нагадаємо, що LG хоче випустити смартфон із екраном, що згортається, на початку 2021-го

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05 04 2021 10:49
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