Лідер республіканців Макконнелл підтримав допомогу Україні

Про це під час виступу в Конгресі заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, передає Укрінформ.

"Тут ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Йдеться про холодні, жорсткі американські інтереси", - заявив Макконнелл.

"У наших інтересах – допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам", - додав Макконнелл.

За словами лідера республіканців, Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі. Крім того, США не можуть дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на агресію РФ якось посилить позицію Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм.

Військова підтримка України відповідає національним інтересам США.

Він вважає, що прямий інтерес США полягає в тому, щоб не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили.

Макконнелл зазначив, що прискорення поразки росії в Європі є саме тим, що допоможе США уникнути одночасної агресії з боку противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні.