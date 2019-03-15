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Ліга чемпіонів: стали відомі пари 1/4 фіналу

У процедурі жеребкування у Ньоні (Швейцарія) брали участь англійські "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Манчестер Юнайтед", голландський "Аякс", португальський "Порту", іспанська "Барселона" та італійський "Ювентус"
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів: стали відомі пари 1/4 фіналу Фото: plusworld.ru

Посів під час жеребкування не використовувався. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу.

За підсумками жеребкування сформувалися наступні пари:

"Аякс" - "Ювентус"

"Ліверпуль" - "Порту"

"Тоттенгем" - "Манчестер Сіті"

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

У півфіналах зустрінуться:

1. "Тоттенгем" - "Манчестер Сіті" / "Аякс" - "Ювентус"

2. "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" / "Ліврепуль" / "Порту"

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9 та 10 квітня, повторні - 16 та 17 квітня. Півфінали ЛЧ заплановані на 30 квітня, 1, 7 та 8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".

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15 03 2019 13:34
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