СПОРТ НОВИНИУ штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліга чемпіонів: стали відомі пари 1/4 фіналу
У процедурі жеребкування у Ньоні (Швейцарія) брали участь англійські "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Манчестер Юнайтед", голландський "Аякс", португальський "Порту", іспанська "Барселона" та італійський "Ювентус"
Фото: plusworld.ru
Посів під час жеребкування не використовувався. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу.
За підсумками жеребкування сформувалися наступні пари:
"Аякс" - "Ювентус"
"Ліверпуль" - "Порту"
"Тоттенгем" - "Манчестер Сіті"
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
У півфіналах зустрінуться:
1. "Тоттенгем" - "Манчестер Сіті" / "Аякс" - "Ювентус"
2. "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" / "Ліврепуль" / "Порту"
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9 та 10 квітня, повторні - 16 та 17 квітня. Півфінали ЛЧ заплановані на 30 квітня, 1, 7 та 8 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".
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15 03 2019 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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