Ліга чемпіонів: стали відомі пари 1/4 фіналу У процедурі жеребкування у Ньоні (Швейцарія) брали участь англійські "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем", "Манчестер Юнайтед", голландський "Аякс", португальський "Порту", іспанська "Барселона" та італійський "Ювентус"

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Фото: plusworld.ru

Посів під час жеребкування не використовувався. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу. За підсумками жеребкування сформувалися наступні пари: "Аякс" - "Ювентус" "Ліверпуль" - "Порту" "Тоттенгем" - "Манчестер Сіті" "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" У півфіналах зустрінуться: 1. "Тоттенгем" - "Манчестер Сіті" / "Аякс" - "Ювентус" 2. "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" / "Ліврепуль" / "Порту" Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9 та 10 квітня, повторні - 16 та 17 квітня. Півфінали ЛЧ заплановані на 30 квітня, 1, 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".

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