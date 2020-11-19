Ліга націй УЄФА: підсумки групового турніру

Фінальна стадія відбудеться з 6 по 10 жовтня 2021 року

У Лізі націй УЄФА завершився груповий етап другого сезону розіграшу турніру.

Як повідомляв "Укрінформ", у фінальний турнір з Ліги А вийшли Італія (група А1), Бельгія (А2), Франція (А3) та Іспанія (А4). Фінальна стадія відбудеться з 6 по 10 жовтня 2021 року місце проведення буде підтверджено 3 грудня під час жеребкування.

Залишилися в Лізі А: Голландія (A1), Польща (A1), Данія (A2), Англія (A2), Португалія (A3), Хорватія (A3), Німеччина (A4).

Опустилися в Лігу В: Боснія і Герцеговина (A1), Ісландія (A2), Швеція (A3).

Рішення про долю збірних Швейцарії (А4) і України (А4) прийме Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА.

Ліга В.

Піднялися в Лігу A: Австрія (B1), Чехія (B2), Угорщина (B3), Уельс (B4).

Залишилися в Лізі B: Норвегія (B1), Румунія (B1), Шотландія (B2), Ізраїль (B2), Росія (B3), Сербія (B3), Фінляндія (B4), Ірландія (B4).

Опустилися в Лігу C: Північна Ірландія (B1), Словаччина (B2), Туреччина (B3), Болгарія (B4).

Ліга С.

Піднялися в Лігу B: Чорногорія (C1), Вірменія (C2), Словенія (C3), Албанія (C4).

Залишилися в Лізі C: ​​Люксембург (C1), Азербайджан (C1), Північна Македонія (C2), Грузія (C2), Греція (C3), Косово (C3), Білорусь (C4), Литва (C4).

Зіграють у стикових матчах: Кіпр (C1), Естонія (C2), Молдова (C3), Казахстан (C4).

Стикові матчі (24/25 і 28/29 березня 2022 роки): Казахстан - Молдова, Кіпр - Естонія (команди, які поступилися за сумою двох матчів, опустяться в Лігу D).

Ліга D.

Піднялися в Лігу C: Фарерські острови (D1), Гібралтар (D2).

Залишилися в Лізі D: Мальта (D1), Латвія (D1), Андорра (D1), Ліхтенштейн (D2), Сан-Марино (D2).

Нагадаємо, що УАФ сподівається, що матч Швейцарія-Україна відбудеться в середу