УАФ сподівається, що матч Швейцарія-Україна відбудеться в середу

В УАФ наголосили, що можливість організації матчу в рамках діючого міжнародного вікна залежить виключно від позиції УЄФА в цьому питанні

"Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія - Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада", - йдеться в повідомленні на сайті УАФ.

Українська асоціація футболу (УАФ) підтверджує готовність національної збірної України до матчу Ліги націй зі Швейцарією і сподівається, що гра відбудеться в середу, 18 листопада, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу УАФ.

"Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія - Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада", - йдеться в повідомленні на сайті УАФ.

Так, відповідний лист УАФ надіслала до УЄФА, виклавши в ньому всі нюанси ситуації, та можливі варіанти її рішення.

"Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше ніж 13 гравців (зокрема мінімум один воротар)", - ідеться в повідомленні.

Тому УАФ просить УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволити їм брати участь у матчі.

Крім того, УАФ заявляє, що готова зробити все можливе, щоб, згідно з положенням УЄФА, сформувати повністю новий склад команди до вечора 18 листопада, але вважає це неможливим через низку причин. Зокрема, якщо УАФ зробить виняток і дозволить футболістам молодіжної збірної U-21, які могли б скласти основу нової команди, взяти участь у більше ніж одному матчі впродовж 48 годин, УАФ організує їхні поїздки до Швейцарії та участь в грі.

"Ця команда - єдиний можливий варіант, тому що юнацькі збірні не збиралися через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, окрім ігор U-21. Інші гравці, яких теоретично можна було б викликати до головної команди, перебувають у різних містах або за кордоном", - пояснили в УАФ.

Також гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА, при цьому лабораторія називає рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів: 21:00 18 листопада. Отже, це унеможливлює участь нового складу національної збірної в матчі 18 листопада. Також не всі українські гравці мають біометричні паспорти для безвізового в'їзду до країн ЄС.

"Наведені об'єктивні причини унеможливлюють формування нового складу національної збірної та його прибуття до місця проведення матчу до вечора 18 листопада. Ці самі причини виключають провину збірної України в цій ситуації. Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачає Циркуляр №66 УЄФА, але таке рішення - виключно в компетенції УЄФА. Позиція УАФ полягає в тому, що результат цього поєдинку має визначитися саме на футбольному полі й відповідно до принципів Fair Play", - ідеться у зверненні.

В УАФ наголосили, що можливість організації матчу в рамках діючого міжнародного вікна залежить виключно від позиції УЄФА в цьому питанні. "Сподіваємося на оперативне й об'єктивне рішення УЄФА", - наголосили в асоціації.

За повідомленнями ЗМІ, після скасування матчу у вівторок УЄФА може ухвалити рішення про технічну поразку української команди або про визначення переможця жеребкуванням.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив Українську асоціацію футболу (УАФ), що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися".