Ліга Європи УЄФА: результати матчів стартового туру

У Лізі Європи УЄФА відбулися поєдинки першого туру.

Як повідомляв "Укрінформ", футболісти луганської "Зорі" на виїзді програли англійському "Лестеру" з рахунком 0:3.

Результати матчів першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА:

група А: "Янг Бойз" (Швейфцарія) - "Рома" (Італія) - 1:2, ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Клуж" (Румунія) - 0:2;

група В: "Рапід" (Відень, Австрія) - "Арсенал" (Англія) - 1:2, "Дандолк" (Ірландія) - "Мольде" (Норвегія) - 1:2;

група С: "Баєр" (Німеччина) - "Ніцца" (Франція) - 6:2, "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - "Славія" (Чехія) - 3:1;

група D: "Лех" (Польща)" - Бенфіка" (Португалія) - 2:4, "Стандард" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:2;

група Е: ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - "Гранада" (Іспанія) - 1:2, ПАОК (Греція) - "Омонія" (Кіпр) - 1:1;

група F: "Наполі" (Італія) - АЗ "Алкмаар" (Голландія) - 0:1, "Рієка" (Хорватія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 0:1;

група G: "Лестер" (Англія) - "Зоря" (Луганськ, Україна) - 3:0, "Брага" (Португалія) - АЕК (Греція) - 3:0;

група Н: "Селтік" (Шотландія) - "Мілан" (Італія) - 1:3, "Спарта" (Чехія) - "Лілль" (Франція) - 1:4;

група I: "Вільярреал" (Іспанія) - "Сівваспор" (Туреччина) - 5:3, "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0;

група J: "Тоттенгем" (Англія) - ЛАСК (Австрія) - 3:0, "Лудогорець" (Болгарія) - "Антверпен" (Бельгія) - 1:2;

група K: "Вольфсбергер" (Австрія) - ЦСКА (Росія) - 1:1, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Феєноорд" (Голландія) - 0:0;

група L: "Слован" (Словаччина) - "Гент" (Бельгія) - 1:0, "Гоффенгайм" (Німеччина) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 2:0.

Поєдинки другого туру пройдуть 29 жовтня.

По дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу пройде 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у Гданську (Польща).

Нагадаємо, що півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ