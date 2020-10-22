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Півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ

На це звання претендують четверо
Серед претендентів на звання хавбек "Шахтаря" Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з "Реалом" (3:2).
Півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ Півзахисник "Шахтаря" Тете Фото: З вільних джерел

УЄФА на своєму сайті запустив голосування за кращого гравця стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє "Укрінформ".

Серед них хавбек "Шахтаря" Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з "Реалом" (3:2).

Форвард "Ювентуса" Альваро Мората зробив дубль в матчі з "Динамо" (2:0).

Півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман забив два голи і віддав результативну передачу у грі з "Атлетіко" (4:0).

Захисник "РБ Лейпциг" Анхеліньйо оформив дубль у зустрічі з "Башакшехіром" (2:0).

Як повідомлялося раніше "Шахтар" сенсаційно обіграв в 1-у турі групового турніру ЛЧ мадридський "Реал" (3:2).

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22 10 2020 16:09
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