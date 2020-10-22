СПОРТ НОВИНИСеред претендентів на звання хавбек "Шахтаря" Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з "Реалом" (3:2).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ
На це звання претендують четверо
Півзахисник "Шахтаря" Тете Фото: З вільних джерел
УЄФА на своєму сайті запустив голосування за кращого гравця стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє "Укрінформ".
Серед них хавбек "Шахтаря" Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з "Реалом" (3:2).
Форвард "Ювентуса" Альваро Мората зробив дубль в матчі з "Динамо" (2:0).
Півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман забив два голи і віддав результативну передачу у грі з "Атлетіко" (4:0).
Захисник "РБ Лейпциг" Анхеліньйо оформив дубль у зустрічі з "Башакшехіром" (2:0).
Як повідомлялося раніше "Шахтар" сенсаційно обіграв в 1-у турі групового турніру ЛЧ мадридський "Реал" (3:2).
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