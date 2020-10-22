Півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ На це звання претендують четверо

Серед претендентів на звання хавбек "Шахтаря" Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з "Реалом" (3:2).

Півзахисник "Шахтаря" Тете Фото: З вільних джерел

УЄФА на своєму сайті запустив голосування за кращого гравця стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє "Укрінформ". Серед них хавбек "Шахтаря" Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з "Реалом" (3:2). Форвард "Ювентуса" Альваро Мората зробив дубль в матчі з "Динамо" (2:0). Півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман забив два голи і віддав результативну передачу у грі з "Атлетіко" (4:0). Захисник "РБ Лейпциг" Анхеліньйо оформив дубль у зустрічі з "Башакшехіром" (2:0). Як повідомлялося раніше "Шахтар" сенсаційно обіграв в 1-у турі групового турніру ЛЧ мадридський "Реал" (3:2). Читайте також: Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

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