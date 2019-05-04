Лікар розповів про результати досліджень аналізів Порошенка
За словами головного лікаря Київської міської лікарні "Соціотерапія" Володимира Ярого, протягом двох годин лікарі зробили два види досліджень і констатували відсутність будь-яких психоактивних речовин, інформує "Українська правда".
"У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні "Олімпійський", жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній", - сказав Ярий.
За його словами, у медиків є також є зразки волосся Порошенка, які будуть направлені в лабораторію і орієнтовно за два тижні вони зможуть встановити остаточний результат щодо вживання психоактивних речовин протягом більш тривалого часу.
Він додав, що цей аналіз покаже результат, мінімум за 6 місяців життя людини.
Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.
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