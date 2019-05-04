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Лікар розповів про результати досліджень аналізів Порошенка

"У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні "Олімпійський", жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній"
Результати другого етапу дослідження аналізів чинного глави держави і кандидата у президента Петра Порошенка показали відсутність в організмі алкоголю чи інших психоактивних речовин.
Лікар розповів про результати досліджень аналізів Порошенка LIGA.net

За словами головного лікаря Київської міської лікарні "Соціотерапія" Володимира Ярого, протягом двох годин лікарі зробили два види досліджень і констатували відсутність будь-яких психоактивних речовин, інформує "Українська правда".

"У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні "Олімпійський", жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній", - сказав Ярий.

За його словами, у медиків є також є зразки волосся Порошенка, які будуть направлені в лабораторію і орієнтовно за два тижні вони зможуть встановити остаточний результат щодо вживання психоактивних речовин протягом більш тривалого часу.

Він додав, що цей аналіз покаже результат, мінімум за 6 місяців життя людини.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

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05 04 2019 16:57
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