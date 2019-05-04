Лікар розповів про результати досліджень аналізів Порошенка

"У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні "Олімпійський", жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній"

Результати другого етапу дослідження аналізів чинного глави держави і кандидата у президента Петра Порошенка показали відсутність в організмі алкоголю чи інших психоактивних речовин.

За словами головного лікаря Київської міської лікарні "Соціотерапія" Володимира Ярого, протягом двох годин лікарі зробили два види досліджень і констатували відсутність будь-яких психоактивних речовин, інформує "Українська правда".

"У першу чергу ми дослідили сечу, це було ще на стадіоні "Олімпійський", жодних психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, впродовж 1 години 40 хвилин ми зробили дослідження за допомогою газового хроматографа - дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній", - сказав Ярий.

За його словами, у медиків є також є зразки волосся Порошенка, які будуть направлені в лабораторію і орієнтовно за два тижні вони зможуть встановити остаточний результат щодо вживання психоактивних речовин протягом більш тривалого часу.

Він додав, що цей аналіз покаже результат, мінімум за 6 місяців життя людини.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів. У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.