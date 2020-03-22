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Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита

"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ"
До переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.
Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита Фото: Євросолідарність

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.

У цьому переліку, зокрема, є такі:

  • тести для діагностики Covid-19
  • апарати штучної вентиляції легенів
  • фібробронхоскопи
  • дозатори кисню зі зволожувачами
  • рентгенівські пересувні апарати
  • парацетамол
  • інсулін
  • лідокаїн
  • фуросемід
  • дезінфекційні засоби
  • респіратори
  • ларингоскопи
  • шприци
  • каталки
  • антисептики на хлоргексидині
  • етанолові розчини

Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.

Нагадаємо, що Україна отримала першу партію експрес-тестів на коронавірус, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук.

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22 03 2020 14:00
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