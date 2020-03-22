НОВИНИДо переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита
"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ"
Фото: Євросолідарність
Про це повідомляє Нова митниця у Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.
У цьому переліку, зокрема, є такі:
- тести для діагностики Covid-19
- апарати штучної вентиляції легенів
- фібробронхоскопи
- дозатори кисню зі зволожувачами
- рентгенівські пересувні апарати
- парацетамол
- інсулін
- лідокаїн
- фуросемід
- дезінфекційні засоби
- респіратори
- ларингоскопи
- шприци
- каталки
- антисептики на хлоргексидині
- етанолові розчини
Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.
Нагадаємо, що Україна отримала першу партію експрес-тестів на коронавірус, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук.
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